Из-за пьяной матери на железной дороге погибла годовалая девочка

В Тугулымском районе Свердловской области на железной дороге погиб годовалый ребенок: детская коляска попала под локомотив грузового поезда.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, в отношении 31-летней матери девочки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По версии следствия, в субботу, 6 июня, около 9 часов 45 минут женщина, будучи в нетрезвом состоянии, переходила через ж/д пути на перегоне Подъем – Кармак в неположенном месте, перед близко идущим поездом, везя дочку в коляске. Не убедившись в безопасности перехода, женщина допустила столкновение локомотива грузового поезда с детской коляской. В результате происшествия ребенок погиб на месте происшествия.

На место трагедии выехала следственно-оперативная группа в составе руководителя и следователей Тюменского следственного отдела на транспорте СУ СКР, судебно-медицинского эксперта. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, локомотива грузового поезда, предметов, изъятых с места происшествия, допрошены родственники ребенка, соседи, работники локомотивной бригады, обследованы семейно-бытовые условия жизни ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные следственные действия.

Тугулым, Елена Владимирова

Тугулым. Другие новости 08.06.20

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