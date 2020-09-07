Мать, по вине которой годовалую дочь в коляске насмерть сбил поезд, отправили в колонию

Суд признал виновной 31-летнюю мать, чья годовалая дочь в июне погибла под колесами поезда. Нетрезвая женщина пыталась перейти с коляской железнодорожные пути. По решению суда она проведет год в колонии-поселении.

Инцидент произошел в Тугулымской районе 6 июня этого года около 10 часов утра. По версии следствия, пьяная женщина везла детскую коляску с находившейся там годовалой дочкой и решила перейти железнодорожные пути в необорудованном месте перед близко идущим поездом. В результате локоматив грузового поезда столкнулся с коляской. Маленькая девочка скончалась на месте происшествия.

31-летнюю женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Приговором суда с учетом полного признания вины подсудимой назначено наказание в виде года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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