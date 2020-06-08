«Все на руку власти»: политологи о расколе оппозиции из-за поправок в Конституцию

Политическая оппозиция рассорилась из-за голосования по поправкам в Конституцию РФ. Выступая против изменений в основной закон страны, лидеры не могут договориться, как действовать. Одни призывают идти на избирательные участки и ставить галочку в графе «нет», другие публично объявляют бойкот плебисциту. Политологи считают, что раскол «противников режима» лишь сыграет на руку власти, так как разрозненная оппозиция не сможет существенно повлиять ни на явку, ни на результаты голосования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», против новых поправок в Конституцию открыто выступили две партии – КПРФ и «Яблоко». В заявлении коммунистов говорится, что бойкот голосования ничего не даст: «Власть должна знать позицию граждан и считаться с их волей. Мы уверены, что каждому следует высказать своё мнение в соответствии с совестью, с заботой о будущем своих детей и внуков. Каждый призван решить: можно ли голосовать за «новое издание» ельцинской конституции? Наш ответ – нет. Поддержать такой документ мы не можем».

«Яблочники» заняли другую позицию. «Федеральный политический комитет считает принципиально неприемлемым для партии как конституционного политического института участвовать в незаконном, антиконституционном, фейковом голосовании, единственная цель которого – втянуть общество в установление в России несменяемой власти и закрепление в стране корпоративного авторитарного режима. При этом мы уважаем все законные формы гражданского протеста против так называемых «поправок» и процедуры их протаскивания – например, голосование против или перечёркивание бюллетеней», – сообщается на сайте «Яблока».

С призывами не участвовать в голосовании выступил оппозиционер Алексей Навальный и его сторонники. В том числе, среди аргументов и опасность распространения коронавируса. «Ну и ещё почему лично я не призову на «голосование». Идёт эпидемия. В регионах она нарастает. Как я могу звать людей голосовать, будучи точно уверенным, что несколько тысяч заразится и несколько десятков умрет конкретно из-за моего призыва?», – написал Навальный в Твиттере.

Споры в стане оппозиционеров очень выгодны власти, отметил в беседе с «Новым Днем» политолог Алексей Швайгерт. «Неспособность оппозиции договориться об едином плане действий уже стала притчей во языцех. Сейчас мы это в очередной раз и наблюдаем. Обе тактики неоднозначны, у каждой есть плюсы и минусы. Сторонники бойкота выдвигают главный аргумент, мол «за нас все нарисуют». Если идти и ставить галочку напротив «нет», то может оказаться, что процент тех, кто против поправок, будет относительно невысокий, и это покажет недееспособность оппозиции организовать протестную мобилизацию. Двусмысленное понимание задачи и некая нерешительность по отношению к поправкам и к процедуре голосования привели к тому, что оппозиция становится заложником того или иного сценария. Власти все это выгодно, потому что эти споры вносят сумятицу в головы тех, кто еще не определился или настроен, скорее всего, сказать «нет» поправкам. Это позволит выполнить расчетные KPI и по явке, которая должна быть в районе 60%, и собственно голосования за поправки», – считает эксперт.

Политолог Сергей Мошкин подчеркивает, что реальной оппозиции в России сейчас нет. Есть разрозненные группы людей, недовольных существующим режимом власти. У групп разные убеждения и разные лидеры, поэтому нет ничего удивительного в том, что они не могут договориться даже в принципиальных моментах. «Те, кто выступает против поправок в Конституцию, раскололись на два больших лагеря. Для одних тема голосования перешла из политической в морально-этическую область. Они говорят: «Я не хочу мараться, для меня это неприемлемо». Другие говорят, что надо идти на участки и голосовать против. Они придерживаются политических мотивов. Потому что реальной возможности высказать протест власти становится все меньше, и голосование становится легальным путем, без всяких истерик, экзальтации и уличных протестов, придти и сказать «нет», при этом понимая, что силы несогласных и власти неравны», – прокомментировал собеседник агентства.

По мнению Сергея Мошкина, разлад в рядах оппозиции скажется на результатах голосования. «Люди, которые не придут на участки, тем самым уменьшат долю пришедших, а значит, увеличат число тех, кто проголосует «за». Это элементарная математика. Те, кто не придет на голосование, могут сказать, что их совесть чиста, но это никоим образом не скажется на голосовании так, как бы они хотели. Все предыдущие попытки бойкотировать выборы ни разу не привели к успеху. При подсчете голосов власть даже выигрывала», – заключил политолог.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 08.06.20

Из-за пьяной матери на железной дороге погибла годовалая девочка. / Пятый судья в Уставном суде появится не раньше 30 июня. / Подписчики заболевшего коронавирусом Ройзмана удивлены: его видели позавчера. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»