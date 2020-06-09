В Екатеринбурге на Доме офицеров разместили плакат к 75-летию Победы с надписью «Чтим» на фоне мессершмитта (ФОТО)

В Екатеринбурге на здании Дома офицеров Центрального военного округа разместили большой плакат к 75-летию Победы. На нем скомпилированы несколько фотографий времен Великой Отечественной войны, а на их фоне – надписи. Одна из них – «Чтим». Читатели «Нового Дня» заметили, что авторы коллажа разместили за этим словом снимок самолета, похожего на немецкий мессершмитт.

То, что на фотографии, вероятнее всего, немецкий BF109, «Новому Дню» подтвердил историк, преподаватель УрФУ Андрей Ермоленко. «Воздухозаборник, выхлопные трубки с характерным кожухом, очень характерное остекление кабины, обтекатели на стойках шасси», – перечислил он.

Ермоленко добавил, что в СССР трофейные мессершмитты изредка использовались в качестве учебных или разведывательных. «В Кольцово один 109-й разбился во время учебного полета, когда трофейную технику испытывали», – сказал собеседник агентства.

«Новый День» обратился за пояснениями в пресс-службу ЦВО, там обещали предоставить информацию позднее.

К фотографу агентства, который пришел к Дому офицеров сделать несколько снимков плаката по редакционному заданию, подошли люди в штатском, которые пояснили, что вины военных в появлении немецкого самолета на плакате нет, т.к. фотоматериалы были предоставлены порталом Е1.

Также корреспондента «Нового Дня» заверили, что баннер сегодня же будет демонтирован.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 09.06.20

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