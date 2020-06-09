ЦВО: мессершмитт на плакате к 75-летию Победы – трофейный

В доме офицеров Центрального военного округа пояснили, как на плакате к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне появился немецкий мессершмитт.

«Самолет иностранного производства был захвачен в ходе боев Советской армией и представлял собой трофейный образец. При этом часть подобной трофейной техники использовались советскими войсками в учебных воздушных боях. Для исключения двоякого толкования сюжетной композиции данного баннера руководством окружного дома офицеров принято решение о его демонтаже», – сказали «Новому Дню» в пресс-службе.

Отметим, ранее историк, преподаватель УрФУ Андрей Ермоленко также пояснял, что Bf-109 мог быть трофейным. «В Кольцово один 109-й разбился во время учебного полета, когда трофейную технику испытывали», – сказал собеседник агентства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 09.06.20

Устройства интеллектуального мониторинга будут следить за пожарами в лесах. / Дело о гибели пешехода, на которого отбросило фургон, передают в областной главк. / Налоговые льготы получили зоопарки, музеи и еще 16 видов организаций. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»