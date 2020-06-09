ВОЗ – резиновые перчатки не помогают остановить пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует использовать перчатки в общественных местах, для противодействия распространению Covid-19. Такое заявление было сделано накануне на очередной пресс-конференции руководителей организации. По мнению экспертов ВОЗ, использование перчаток может навредить, поскольку человек может сначала прикоснуться к загрязненным поверхностям, а потом случайно потрогать себя за лицо и, тем самым, подвергнуть себя риску точно заразиться коронавирусом.

Информацию о том, что резиновые печатки не нужно носить, чтобы остановить пандемию коронавируса, можно посмотреть на сайте ВОЗ – в разделе «Вопросы и ответы» о наиболее эффективных способах защиты от заражения Covid-19. «Поэтому, – добавляют в ВОЗ, – в общественных местах, таких как супермаркеты, помимо физического расстояния, мы рекомендуем устанавливать санитайзеры для обработки грязных рук на входе и выходе». «Работая над практикой гигиены рук, – заключают в ВОЗ, – страны могут помочь предотвратить распространение вируса Covid-19».

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 09.06.20

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