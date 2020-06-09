Два члена избиркома из Екатеринбурга присоединились к забастовке своих коллег

Два члена участковых избирательных комиссий из Свердловской области подписали открытое письмо своих коллег, в котором они заявляют об отказе работать на голосовании по поправкам в Конституцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это Всеволод Квашнин (УИК № 1441, Кировский район Екатеринбурга, выдвинут ЛДПР) и Наталья Рязанова (УИК № 1246, Верх-Исетский район Екатеринбурга, выдвинута партией «Яблоко»).

Всеволод Квашнин сообщил на своей странице в соцсети, что реакция на его поступок последовала незамедлительно: «Подписал. Через час звонок от председателя с вопросом: «Зачем подписал? Тебя кто-то агитировал?». Быстро из Москвы по шапке прилетело. Предлагают написать заявление о выходе из комиссии. Буду думать, что делать дальше», – написал он.

В письме, под которым поставил подпись 101 член УИК из нескольких регионов России, говорится, что они отказываются от работы на голосовании по поправкам из-за опасности коронавируса. «Голосование 1 июля – опасность и для нашей жизни и здоровья, и для жизни и здоровья избирателей. Мы, члены комиссий, будем постоянно находиться на участке на протяжении 7 дней и помогать голосовать тысячам людей. Мы будем контактировать с ними как в помещении для голосования, так и при поквартирном обходе. И стоит заразиться хотя бы одному члену комиссии – как с огромной вероятностью вся комиссия тоже окажется заражена. А после каждого дня работы мы будем идти домой и приносить с собой болезнь. Для некоторых из наших близких людей это будет смертельным», – написали члены избиркомов.

В избирательной комиссии Свердловской области ситуацию пока не прокомментировали.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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