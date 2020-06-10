«26 тонн мусора за два месяца», – что нашли в Городском пруду (ФОТО)

Сегодня городская мэрия провела пресс-тур, на котором было продемонстрировано, как производится очистка Городского пруда. Председатель комитета экологии и природопользованию городской администрации Екатерина Мурзина рассказала, что ежегодно на эту процедуру городской бюджет закладывает порядка 2,5 млн рублей. Обслуживается территория протяженностью 25 км. За сезон с апреля по ноябрь подрядчик собирает около 100 тонн отходов.

Владимир Силин, руководитель организации, которая выиграла муниципальный тендер, рассказал «Новому Дню», что чаще всего попадаются пластиковые бутылки, строительные поддоны и их фрагменты. «В районе «Динамо» мы по весне нашли два грузовых колеса. Хотя здесь грузовых машин нет. Откуда они здесь оказались – не знаю», – недоумевает он.

Он сообщил, что за апрель его бригада собрала 16 тонн мусора. В мае – порядка 10 тонн, большой вклад внесла буря. В воде оказались куски дерева и ветки после сильных ветров.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 10.06.20

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