«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» – крупные предприятия отказываются от детских лагерей

Из-за коронавируса многие свердловские дети в этом году останутся без традиционного отдыха в лагерях – проводить летние оздоровительные кампании, которые обычно устраивают крупные предприятия, рискованно.

Одним из первых отказались от проведения смен в этом году в «Газпром трансгаз Екатеринбург». «Работники и члены их семей проживают в разных районах Свердловской, Челябинской, Оренбургской и Курганской областей. Эпидемиологическая ситуация с распространением Covid-19 везде разная. Именно поэтому открытия детского лагеря «Прометей», как и лагерей дневного пребывания в филиалах предприятия на трассе для детского отдыха не планируется. В данном вопросе мы объективно зависим от нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки, других сопутствующих факторов. Слишком велики риски распространения инфекции», – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе предприятия.

В УГМК пока не приняли окончательного решения, будут ли в этом году проводить смены лагерях для детей сотрудников. Аналогичная ситуация на ПНТЗ. «В настоящий момент ФОК «Гагаринский» находится в полной готовности к летнему оздоровительному сезону, в том числе с точки зрения обеспечения профилактических мер, рекомендованных управлением Роспотребнадзора. Однако руководством компании принято решение не начинать летний оздоровительный сезон до стабилизации ситуации с пандемией. Специфика организации отдыха детей заключается преимущественно в проведении массовых мероприятий, которые несовместимы с многочисленными ограничениями в условиях распространения коронавирусной инфекции», – сказали агентству в пресс-службе предприятия.

На Свердловской железной дороге решили не отменять летний отдых для детей сотрудников. «Проведение летней оздоровительной кампании 2020 года будет организовано в двух детских оздоровительных центрах – «Имени Ленина» и «Талице». Объекты подготовлены с учетом требований Роспотребнадзора, в том числе с учетом требований по минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции. Открытие планируется после получения решений от глав администраций Тюменской области и Пермского края», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СвЖД.

Там также рассказали, что «Кванториум» на базе Детской железной дороги этим летом будет работать только в формате онлайн-лагеря.

Напомним, муниципальные летние лагеря начнут работу в этом году позже обычного – загородные с 1 июля, а городские в Екатеринбурге только с 27 июля. Причем в первых пройдет четыре смены по две недели, а во вторых успеют провести лишь одну смену, но длительностью традиционные три недели.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 10.06.20

Число деревень без собственных помещений для голосования внезапно выросло в три раза. / Бюджетники обсуждают, как их принуждают голосовать, в комментариях под постом губернатора. / На подстанции в Заречном ударом тока убило неизвестного. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»