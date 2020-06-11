Екатеринбуржец наказывает спамеров – штрафы за каждый случай от 100 тысяч рублей

Житель Екатеринбурга Олег Епанов, уставший от телефонного и СМС-спама, стал бороться с компаниями, которые тратят время абонентов на ненужную рекламу. Как рассказал сам житель города «Новому Дню», он наказал с помощью Федеральной антимонопольной службы России уже больше двух десятков компаний. «Как-то раз мне «Делимобиль» решили СМС рекламную отправить. Я им написал на почту, «ВКонтакте» и попросил отключить меня от СМС. Они меня проигнорировали и снова отправили СМС. Я пожаловался», – рассказал Олег.

По его словам, только первое обращение в ФАС России отнимает много времени. «Один раз нужно будет написать от руки согласие на обработку данных и разрешить доступ к детализации звонков и СМС управлению ФАС. Я лично приносил бумагу на Московскую в отделение, но можно просто написать от руки и цветной скан выслать», – рассказал екатеринбуржец.

Он создал шаблон жалобы, который выложил у себя на странице, чтобы им могли пользоваться и другие люди, недовольные спам-рассылками. Наказание одной компании – процесс небыстрый. «На сайте ФАС в обращении оставляю свой адрес электронной почты и адрес прописки. На почту электронную и адрес прописки приходят первые ответы через месяц о том, что приняли жалобу, установили того, кто рассылает или звонит с рекламой (владельца номера). Далее все дело рассматривается около 6-8 месяцев», – пояснил он.

По словам Олега, такой большой срок связан с тем, что от собственно компании, рассылающей спам, до заказчика – большая цепочка, включая оператора связи, владельца номера, агрегатора. «По закону оператор связи с себя снимает ответственность за спам, и вся ответственность ложится на первого агрегатора, которому принадлежит тот или иной номер телефона. Именно он получает штраф, а не заказчик. Так как согласие (на рассылку абоненту рекламной информации, – прим. ред.) должен предоставить именно он как владелец номера. Согласия нет – составляют протокол об административном нарушении. Штраф от 100 до 500 тыс. рублей, но чаще всего на первый раз штрафуют по минимуму, потом выше и выше за повторные нарушения», – рассказал собеседник «Нового Дня».

Он объяснил, что некоторые, кто жалуется в ФАС на спамеров, также подают в суд претензии на компенсацию морального вреда, когда уже есть решение антимонопольщиков о незаконной рассылке. Обычно суды удовлетворяют требования в 2-3 тысячи рублей. 100-тысячные штрафы идут в пользу государства. «Я в суды не подавал на моральный вред – у меня нет цели заработать. Я просто хочу, чтобы уже наконец прекратился этот бред – в 2020 году рекламные обзвоны и рекламные СМС. Покупайте нормальную легальную рекламу – баннеры на улице, реклама на радио, реклама в СМИ, реклама в соцсетях. Куча вариантов, а спам – это плохо», – добавил Олег.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.06.20

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