ФАС рассказала о всплеске жалоб на спамеров. Заведено 35 дел

Руководитель управления ФАС России по Свердловской области Дмитрий Шалабодов рассказал об увеличении числа жалоб на спамеров. «В рамках полномочий по контролю рекламы мы возбудили в два раза больше административных производств за первое полугодие 2020-го, чем за первое полугодие 2019-го. Огромное количество обращений к нам идет по вопросам несанкционированной, то есть без согласия потребителя, рассылки рекламы. Банки, коммерческие компании навязчиво предлагают нам рекламу, а это нарушение закона, мы выявили 35 таких фактов за полугодие», – сказал Шалабодов.

По его словам, это наиболее частое нарушение законодательства о рекламе, зафиксированное в первой половине 2020 года.

Напомним, ранее «Новый День» рассказывал о жителе Екатеринбурга Олеге Епанове, который борется со спамерами. Он создал шаблон жалобы, который выложил у себя на странице, чтобы им могли пользоваться и другие люди, недовольные спам-рассылками. «На сайте ФАС в обращении оставляю свой адрес электронной почты и адрес прописки. На почту электронную и адрес прописки приходят первые ответы через месяц о том, что приняли жалобу, установили того, кто рассылает или звонит с рекламой (владельца номера). Далее все дело рассматривается около 6-8 месяцев», – пояснил он, уточнив, что штрафы для нарушителей составляют от 100 до 500 тысяч рублей. Таким образом екатеринбуржец надеется отучить компании от назойливых методов рекламы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 13.08.20

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