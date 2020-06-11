Названы зарплаты хоккеистов «Автомобилиста» – общий бюджет контрактов 817 млн рублей

Общая зарплатная смета игроков хоккейного клуба «Автомобилист» составляет 817 млн рублей. Информацию опубликовало издание «Бизнес Online». Из тех, кто остался в составе екатеринбургской команды на следующий сезон, самым высокооплачиваемым стал чешский вратарь Якуб Коварж. Контракт – 90 млн рублей. Следом идет нападающий Анатолий Голышев, кстати, воспитанник «Автомобилиста», с зарплатой в 70 млн рублей. Чуть меньше зарабатывают форварды Брукс Мейсек и Питер Холланд – по 65 млн и 60 млн рублей соответственно. Пятерку самых дорогих игроков «Автомобилиста» замыкает Захар Арзамасцев с 50 млн рублей.

При этом, по информации издания, лидером зарплатного рейтинга екатеринбургской команды в прошлом сезоне был нападающий Найджел Доус, получавший 150 млн рублей в год. У легендарного Павла Дацюка контракт был чуть скромнее – около 120 млн рублей вместе с бонусами, однако, по версии «Бизнес Online», со следующего сезона он будет получать почти в 10 раз меньше – 13 млн рублей. По слухам, Дацюк вскоре может стать новым генеральным менеджером клуба, сейчас эту должность занимает Олег Гросс, к которому «накопилось много вопросов», уточняет издание.

В самом «Автомобилисте» не комментируют информацию о зарплатах своих игроков, однако подтверждают, что некоторые суммы контрактов приведены верно.

Добавим, что хоккейные эксперты скептически относятся к некоторым контрактам в «Автомобилисте», называя их переоцененными. Портал AllHockey сравнивает зарплату Якуба Коваража и его коллеги из уфимского «Салавата Юлаева» Юхи Метсола. Последний получает на 10 млн рублей меньше, но демонстрирует куда более впечатляющие результаты в играх плей-офф.

«Автомобилист» с Якубом в этом сезоне вылетел от «Сибири». Виной Коваржа это точно не назовешь, большие вопросы были к Найджелу Доусу, с которыми попрощались после двух неудачных для него походов за Кубком Гагарина. Однако платить 90 миллионов вратарю с учетом кубковых провалов вместе с командой – много», – отмечает издание.

Екатеринбург, Елена Сычева

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