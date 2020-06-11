Замглавы Тугулыма отпустили из СИЗО под домашний арест

Свердловский областной суд изменил меру пресечения замглавы Тугулыма Сергею Уткину с содержания под стражей на домашний арест.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного суда, пересмотра меры пресечения добилась защита чиновника. Под домашним арестом он останется по 3 августа включительно.

Напомним, по версии следствия, летом 2015 года Уткин получил взятку в виде имущества в крупном размере от представителя коммерческой структуры за помощь в получении платы за фактически невыполненные работы. До этого под следствие угодил 58-летний глава Тугулыма Сергей Селиванов. Его обвиняют в том, что за три года он получил от своей подчиненной около 2 миллионов рублей за общее покровительство по службе и ежегодное продление трудового контракта.

Тугулым, Евгения Вирачева

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