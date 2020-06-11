Детские сады в Свердловской области пока не откроют

Власти Свердловской области пока не планируют открывать полностью муниципальные детские сады, а также частные детсады и группы по уходу за малышами без соответствующей лицензии на образовательную деятельность. Об этом заявил сегодня замгубернатора Павел Креков. По его словам, до наступления второго этапа снятия ограничительных мер говорить об этом преждевременно. По словам Крекова, сегодня по-прежнему разрешено работать только дежурным группам – как в муниципальных, так и в частных детсадах. Но у частного детсада при этом должна быть лицензия на образовательную деятельность. То есть различным студиям по развитию детей, группам по уходу за маленькими детьми работать по-прежнему запрещено. На вопрос, когда же откроются все садики – и муниципальные, и частные без лицензий – Креков сообщил, что не ранее, чем на втором этапе.

«До начала второго этапа точно (не могу сказать, когда перейдем к нему) детсады не будут работать, только дежурные группы. По второму этапу будет другой разговор по детсадам», – прокомментировал замгубернатора. Напомним, в Свердловской области детские сады закрыты с 30 марта. В апреле в регионе стали создавать дежурные группы в муниципальных детских садах, а также частных детсадах с образовательной лицензией (их крайне мало и все они находятся в Екатеринбурге).

В дежурные группы могут ходить только дети тех родителей, которые обязаны в работать даже в условиях режима повышенной готовности. Для этого родители должны предоставить справки с места работы. Ранее министр образования области Юрий Биктуганов говорил, что детсады будут открывать в три этапа. На первом откроют только дежурные группы. На втором – откроются те садики, в которых ранее функционировали дежурные группы и которые уже готовы принимать детей. В последнюю очередь откроют абсолютно все ДОУ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 11.06.20

Павел Креков: сроки оздоровительной кампании не менялись, с 15 июня постараемся открыть лагеря. / Власти объяснили, почему на плато по коронавирусу количество заболевших резко выросло. / «Я сказал, что сломаю ему челюсть», – екатеринбуржца будут судить из-за конфликта с журналистом Максимом Румянцевым в сквере (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»