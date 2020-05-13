Детские сады будут открывать в три этапа: сначала – только дежурные группы

В ближайшее время детские сады в полной мере работать не будут. Открывать их начнут в три этапа: сначала – в тех городах, где нет ни одного случая заражения Covid-19.

«Ситуация не позволяет нам открыть сады в обычном режиме. Сейчас созданы только дежурные группы. И мы понимаем, что берем на себя ответственность, чтобы заболеваемость не распространялась в детских коллективах. Поэтому мы разработали три этапа перевода детских дошкольных учреждений (на полноценную работу), – рассказал сегодня на брифинге министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. – На первом этапе будут открываться детсады, которые работают в режиме дежурных групп, и в тех муниципалитетах, где нет фактов заболеваемости. И по мониторингу, опросу родителей, которые вынуждены выходить на работу. На втором этапе будет перевод дежурных групп – на обычный режим работы, открытие дополнительных дежурных групп. И только на третьем этапе – полное функционирование садиков по разрешению от Роспотребнадзора».

Напомним, в Свердловской области детские сады закрыты с 30 марта. С середины апреля в регионе разрешили работать частным детским садам, у которых есть образовательные лицензии, – и только в формате дежурных групп. Такие садики есть только в Екатеринбурге – их всего 4. Кроме того, в муниципалитетах созданы дежурные группы для тех детей, чьи родители работают на системообразующих предприятиях, в экстренных службах и прочих организациях, обеспечивающих жизнедеятельность.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 13.05.20

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