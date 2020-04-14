В муниципальных детсадах открыли 343 дежурные группы, в частных – всего 4

В муниципальных детских садах Свердловской области на сегодняшний день открыты 343 дежурные группы для детей тех родителей, которые не могут прекратить работу ради самоизоляции. В частных садиках, несмотря на указ губернатора, открыто всего 4 группы – и те в детсадах РЖД. «По данным на 14 апреля в Свердловской области открыты 343 дежурные группы в 165 муниципальных детских садах, расположенных в 52 муниципалитетах. В негосударственных дошкольных образовательных учреждениях открыты четыре группы в 2 детских садах ОАО «РЖД», оба находятся в Екатеринбурге», – сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в департаменте информполитики губернатора Свердловской области.

Напомним, 10 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в большинстве городов с 13 апреля разрешено работать муниципальным детсадам. Исключение составили города: Екатеринбург, Верхняя Пышма, Среднеуральск, Березовский, Красноуральск, Верхняя Салда, Полевской, Богданович, Нижний Тагил. Здесь разрешено работать только частным садам. Но на деле оказалось, что таких садиков по области мало. По данным министерства образования, в регионе 29 лицензированных частных детских садов, 25 из них – в Екатеринбурге. Кроме того, в регионе работают 13 учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования. Это, например, школы, в которых ведется учебный процесс по программам дошкольного образования и детские сады для детей сотрудников коммерческих организаций.

Накануне «Новый День» писал, что дежурные группы открылись в частных детсадах с лицензией «Согласие» и «Детство». Но в региональном оперштабе нет информации о работе там дежурных групп. В министерстве образования обещали уточнить информацию.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 14.04.20

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