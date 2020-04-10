Куйвашев подписал новый указ: послабления дадут детсадам и заезжим москвичам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал новый указ о коронавирусных ограничениях на территории региона.

Для большинства городов введены послабления: заработают детские сады, магазины, торгующие непродольственными товарами, рынки. Исключения – Екатеринбург, Верхняя Пышма, Среднеуральск, Березовский, Красноуральск, Верхняя Салда, Полевской, Богданович, Нижний Тагил. В этих городах разрешено открыться только частным детсадам. Кроме того, губернатор разрешил работать парикмахерским, но лишь тем, где нет дополнительных сервисов типа окрашивания волос. Кафе, торговые центры, стоматологии, салоны красоты, детские развлекательные центры и т.д. остаются закрытыми.

Еще один важный нюанс – в новом указе нет пункта об обязательной самоизоляции для всех приехавших в Свердловскую область. Этот пункт изменили, теперь на 14-дневный карантин должны уходить только те, кто вернулся из-за рубежа – видимо, это такой ответ властей на вопрос, почему никто не проверяет, как самоизолируются приехавшие из Москвы.

Также в указе сообщается, что выездные амбулаторные службы усилят сотрудниками, которые занимались профилактикой, фтизиатрами и клиническими ординаторами УГМУ. Муниципальным властям, если ситуация в городе изменится, указано обращаться к губернатору для оперативных корректировок по ограничениям.

Указ ступает в силу с 13 апреля.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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