Большинство частных детских садов в Екатеринбурге останутся закрытыми

С сегодняшнего дня указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева разрешено работать частным детским садам. Правда, под действие указа попадут немногие: для разрешения на работу нужна образовательная лицензия. А таких детсадов в регионе около 20. Мини-садики и центры развития не имеют юридического статуса «детский сад» и по-прежнему будут закрыты.

Напомним, в минувшую пятницу губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в большинстве городов с 13 апреля разрешено работать муниципальным садикам, магазинам, которые торгуют непродольственными товарами, а также рынкам. Но детские сады открываются не везде. В городах, где есть случаи заражения коронавирусом, разрешена работа только частных учреждений. Речь о городах: Екатеринбург, Верхняя Пышма, Среднеуральск, Березовский, Красноуральск, Верхняя Салда, Полевской, Богданович, Нижний Тагил.

На деле же оказалось, что открыться могут единицы частных садов – только те, у которых есть лицензия на образовательную деятельность. Об этом написал губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram. Из пояснений главы региона следует, что даже лицензированные сады для открытия должны получить несколько разрешений: от Роспотребнадзора, от оперативного штаба того муниципалитета, где садик работает. Кроме того, в саду должен быть лицензированный медицинский кабинет. Численность детей в группах нужно ограничить. По словам Евгения Куйвашева, детсады без лицензий (развивающие центры и группы по присмотру за детьми) – это не детские сады с юридической точки зрения, им работать не разрешается.

Таким образом, на практике сегодня открылись единицы садиков: большинство действующих частных садов в Екатеринбурге – это группы по присмотру за детьми. По данным реестра лицензий, который размещен на сайте министерства образования Свердловской области, сегодня лицензию на образовательную деятельность имеют всего 18 дошкольных учреждений. Часть из них – это ведомственные сады РЖД. Почти все садики находятся в Екатеринбурге.

«Новый День» запросил у управления Роспотребнадзора и у регионального оперштаба информацию по выданным разрешениям на работу. Информацию обещали предоставить позднее.

Детсады с лицензией сегодня начали работать. Например, дежурная группа открылась в саду «Детство» и филиалах, в сети садов «Согласие». В учреждениях сообщили, что введены усиленные меры по профилактике инфекций и распространения коронавируса. На входе в сад всем дезинфицируют руки, детей осматривает медсестра. Контакт между группами сведен к минимуму, как и контакт между сотрудниками садика.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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