Детсады в Свердловской области не откроют до спада заболеваемости коронавирусом

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов прокомментировал, когда в регионе откроют детские сады. Согласно указу губернатора сейчас это возможно только в тех муниципалитетах, где нет случаев заражения Covid-19. Но сейчас работают только дежурные группы в садиках.

«Ситуация непростая. Область находится в самоизоляции. Родителям и детям необходимо поберечь свое здоровье. Когда вернутся детсады в обычный режим работы, будет зависеть от нас. Как быстро мы преодолеем этот вызов, который есть в стране и мире. Чем быстрее мы обеспечим самоизоляцию, тем быстрее вернемся к обычной нашей жизни», – заявил Биктуганов.

Сейчас в 54 свердловских муниципалитетах организовано более 300 дежурных групп, которые посещают 3 500 детей. По словам министра, там созданы все санитарно-эпидемиологические условия. Установлен входной контроль детей, чтобы не допустить тех, кто находился в контакте с заболевшими или под наблюдением медработников. Дежурные группы изолированы друг от друга, в них находится не более 12 детей.

По указу президента отдавать детей в дежурные группы могут работники системообразующих предприятий и медики. Для учителей, которые работают сейчас дистанционно, такой возможности нет. Министр заявил, что дети педагогов смогут посещать детсады только когда заболеваемость коронавирусом в Свердловской области пойдет на спад.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Валентина Ярославцева

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