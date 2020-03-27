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Пятница, 27 марта 2020, 15:48 мск

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Теперь официально: детские сады закроют с 30 марта

Детские сады Екатеринбурга на следующей неделе работать не будут.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, об этом заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе сегодняшнего заседания оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

«Садики на следующей неделе, с 30 марта по 3 апреля 2020 года, работать не будут. Президент четко сказал: мы объявляем нерабочую неделю, – заявил Александр Высокинский и добавил: – Моя позиция предельно ясна: если мы боремся с эпидемией, то о подрастающем поколении должны подумать в первую очередь. Дети болеют в легкой форме, но все-таки болеют и переносят инфекцию».

Кроме того, глава Екатеринбурга подчеркнул, что родители вместе с детьми переходят в режим домашней самоизоляции.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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