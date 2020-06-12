В Екатеринбурге из-за коронавируса закрылись два травмпункта

В Екатеринбурге из-за заноса инфекции закрылся травмпункт на улице Саперов. Еще один – в переулке Рижском – не работает в связи с тем, что 24-я больница, к которой он относится, стала одним из инфекционных госпиталей. Об этом рассказал в своем блоге губернатор Свердловской области в ответ на жалобы жительницы Екатеринбурга. Женщина написала, что ее сыну на детской площадке бросили камень в голову и они поехали в ближайшую травму – в переулок Рижской. Там на двери было объявление, что травматология не работает и адрес другого ближайшего пункта – на улице Саперов. Мать с ребенком отправилась туда, но и на Саперов больница оказалась закрытой. В итоге женщина вынуждена была обратиться в платную клинику, чтобы ее ребенку оказали медицинскую помощь, за что заплатила 3200 рублей. Екатеринбурженка пишет, что для нее – в декрете с двумя детьми – это огромная сумма.

В ответ губернатор, во-первых, укорил женщину, что она гуляла с двумя детьми (одному из которых 2 месяца) на детской площадке. «...Вынужден вам напомнить, что прогулки с ребенком на детской площадке сегодня никак не укладываются в рамки особого режима, который продолжает действовать на территории области», – пишет Евгений Куйвашев.

Во-вторых, губернатор рассказал, что некоторые травматологии в Екатеринбурге действительно закрыты из-за коронавируса. «На Саперов работа травмпункта была временно приостановлена из-за заноса инфекции. Травмпункт на Рижской закрыли в связи с тем, что 24-я больница, к которой он относится, стала одним из инфекционных госпиталей, работающих с больными Covid-19», – говорится в ответе губернатора. Напомним, ранее «Новый День» писал, что в Екатеринбурге действуют ограничения на прием пациентов в пяти больницах: в отделениях ОКБ №1, областного онкодиспансера, в Уральском институте травматологии и ортопедии им. Чаклина, в четырех отделениях больницы №40, в больнице №20.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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