Карантин из-за коронавируса введен в пяти больницах, в том числе – в онкодиспансере

В Екатеринбурге на карантин из-за коронавируса закрыты некоторые отделения пяти больниц, в том числе – в онкодиспансере и четырех отделениях больниц №40 и №20. Прием пациентов приостановлен.

«По данным, переданным в оперштаб, в настоящее время действуют ограничения в отделениях ОКБ №1, областного онкодиспансера, в Уральском институте травматологии и ортопедии им. Чаклина, в четырех отделениях больницы №40, на прошлой неделе была закрыта городская больница №20. Все медицинские учреждения находятся в Екатеринбурге», – сообщили в ответ на запрос «Нового Дня» в региональном оперштабе по противодействию распространения коронавируса. Все больные, которые были ранее госпитализированы в эти больницы, продолжают лечиться по профилю болезни. Перед выпиской у них будут брать анализы на Covid-19. Прием новых пациентов в отделения, где был занос коронавируса, приостановлен.

«Сразу после выявления каждого случая заражения пациенты перегоспитализируются в инфекционные отделения больниц, отведенных под COVID-19. В тех подразделениях, где зафиксирован занос, вводятся карантинные меры – исходя из особенностей ситуации. После завершения обязательных противоэпидемических мероприятий отделения возвращаются к штатной работе. Как правило, на время карантина прием новых больных приостанавливается, госпитализированные пациенты долечиваются по своему профилю, перед выпиской у них берутся анализы на COVID-19. Люди, которым требуется медицинская помощь, направляются в «чистые» больницы в соответствии со схемами маршрутизации», – сообщили в штабе.

Напомним, ранее «Новый День» уже сообщал, что с 27 мая закрыт Уральский институт травматологии, примерно в те же дни произошла вспышка коронавируса в Областной больнице №1. Там заразились 43 сотрудника.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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