В Екатеринбурге на карантин по коронавирусу закрылся институт травматологии

В Екатеринбурге на карантин закрыт Уральский институт травматологии и ортопедии – в настоящий момент там проводятся противоэпидемические мероприятия.

Как сообщили в самом институте, сейчас временно отменены прием пациентов, госпитализация в стационар. Операции и прочие манипуляции будут переносить на более поздние числа июня. Звонить просили после 15 числа.

В региональном оперштабе по противодействию распространения коронавируса «Новому Дню» сообщили, что карантин в медучреждении в переулке Банковском введен еще с 27 мая.

«Ограничения введены в отделении еще 27 мая для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Проводятся все противоэпидемические мероприятия, положенные при фиксации в медицинском учреждении Covid-19», – сообщили в штабе.

Напомним, с конца мая был объявлен карантин и в самой крупной больнице региона – первой областной. Там были закрыты 18 из 59 отделений, заразились 43 сотрудника. Дезинфекцию проводил мобильный расчет оперативного реагирования соединения радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа.

На данный момент, по информации оперштаба, отделения постепенно возвращаются к работе после получения соответствующих разрешений Роспотребнадзора.

«С начала эпидемии в различных отделениях областной больницы в разное время фиксировались случаи заноса коронавирусной инфекции. Как правило, это происходит при госпитализации людей, болезнь у которых протекает бессимптомно. Сразу после подтверждения каждого случая выявленные пациенты перегоспитализируются в инфекционные отделения медицинских учреждений, отведенных под Covid-19», – пояснили в штабе.

«Новый День» запросил информацию обо всех медучреждениях Свердловской области, где в течение последних дней был зафиксирован занос коронавирусной инфекции и, возможно, введен карантин. В региональном штабе обещали ответить позднее.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 10.06.20

В мэрии обсуждают вопрос о проведении лотереи в дни голосования по поправкам. / Полицейские поймали мужчину, который ограбил и избил пенсионера на Вторчермете (ВИДЕО). / Владимир Русинов о забастовке членов УИК: «Иначе как провокацией не могу назвать». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»