Девятиклассники получат аттестаты не позднее 15 июня

Выпускники 9 классов Свердловской области получат свои аттестаты не позднее понедельника, 15 июня. Школы обязали работать даже в праздничный день и в выходные, чтобы успеть заполнить документы. Приказ, регламентирующий выдачу аттестатов по новым правилам, подписали вчера поздно вечером в Минпросвещения РФ. Как накануне писал «Новый День», в Екатеринбурге от выпускников 9 классов, которые уже успели получить аттестаты, потребовали вернуть их обратно в школы. Вчера эти документы были еще недействительны, поскольку Министерство просвещения России не приняло приказ «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов». Выданные аттестаты были аннулированы.

В региональном министерстве образования еще вчера не знали точных сроков подписания приказа и выдачи документов. Но уже к вечеру Минпросвещения РФ сообщило, что порядок выдачи аттестатов утвержден.

В Свердловской области выпускникам обещали, что аттестаты выдадут до 15 июня, в крайнем случае – 15 июня до вечера. Школы будут работать над заполнением документов все выходные. Об этом сообщил в своем инстаграме губернатор Евгений Куйвашев. «Сейчас во всех учебных заведениях работа по заполнению аттестатов уже ведется, этот процесс не будет остановлен даже несмотря на выходные и праздничный день. Школы будут связываться с учениками, большинство выпускников должны получить аттестст уже к понедельнику. Тем, кому документ не смогут выдать в выходные, получит его в первый рабочий день следующей недели – по крайней мере 15 июня является крайним сроком, который мы сегодня обсуждаем. Поэтому проблем с поступлением не возникнет», – пишет губернатор.

Напомним, приемная кампания в колледжах в этом году начнется 20 июня. Девятиклассники из-за ситуации с коронавирусом не сдавали ОГЭ. Аттестаты им выдадут на основе текущих оценок за год.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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