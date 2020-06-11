В Екатеринбурге 9-классников попросили вернуть аттестаты: до приказа Минпросвещения они недействительны

В Екатеринбурге от выпускников 9 классов, которые уже успели получить аттестаты, потребовали вернуть их обратно в школы. До принятия приказа Министерства просвещения России «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов» эти документы недействительны и будут аннулированы. В школах, где аттестаты еще не начали выдавать, даты перенесли на неопределенный срок. Но уверяют: к старту приемной кампании в колледжах все успеют.

Как рассказали «Новому Дню» родители 9-классников школы № 174 Екатеринбурга, на этой неделе детей по утвержденному заранее графику индивидуально пригласили за аттестатами. Но после выдачи, буквально в тот же день, попросили вернуть документ обратно в школу, поскольку он недействителен. Оказалось, такая ситуация сложилась не в одной школе, а по всей стране: где-то аттестаты успели выдать и просят вернуть, где-то даты выдачи перенесли с запланированных 10-12 июня на более поздние, обсуждают родители на школьных форумах. Конкретных дат выдачи теперь никто не называет.

В департаменте образования администрации Екатеринбурга пояснили, что ситуация с аттестатами – единая по всей стране.

«Ждем от Федерации нормативно-правовые документы, которые регламентируют выставление отметок в аттестаты обучающихся за получение основного и среднего образования, а также выдачу медалей «За особые успехи в учении». Как только они будут получены, у директоров школ появится обоснование для издания приказов об отчислении учеников из школ. Только после издания приказа выпускник может получить аттестат», – пояснили в пресс-службе департамента.

Речь идет о приказе Минпросвещения России «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году». Ранее проект этого приказа был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, но в силу так и не вступил. Школы, которые успели распечатать аттестаты, по всей видимости, поторопились и руководствовались рекомендациями из проекта не принятого документа.

Когда приказ будут принят, в регионах пока не знают, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

«Министерством образования и молодежной политики Свердловской области рекомендованы даты выдачи аттестатов [выпускникам 9 классов]. Они будут выданы после того, как на федеральном уровне будут утверждены нормативно-правовые документы», – сообщили в пресс-службе министерства.

При этом родителей заверяют, что в колледжи и техникумы документы выпускники смогут подать в срок.

«Прием документов в колледжах и техникумах региона начнется 20 июня, поэтому школы успеют завершить оформление всех необходимых документов», – добавили в министерстве.

Что касается выпускников 11 классов, то на сегодняшний день Министерством просвещения РФ и Министерством науки и высшего образования РФ сформирован график итоговой аттестации и рекомендованы даты выдачи аттестатов. Это необходимо для того, чтобы все выпускники находились в равных условиях и имели возможность подачи документов в вузы в одни и те же сроки, уточнили в областном минобразования.

Напомним, в этом году Минпросвещения РФ отменило для выпускников 9 классов ОГЭ. Отметки в аттестат будут выставляться на основе годовых. В проекте приказа «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году» говорится, что «итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы основного общего образования определяются как среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок за 9 класс и выставляются в аттестат ‎об основном общем образовании целыми числами в соответствии с правилами математического округления».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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