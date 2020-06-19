Минпросвещения РФ признало действительными все аттестаты 2020 года

Министерство просвещения России признало действительными все школьные аттестаты, выданные в этом учебном году. Указ об этом опубликован на сайте ведомства.

«Установить, что аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, заполненные в соответствии с особенностями заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году <...> и выданные в 2020 году, являются действительными», – отмечается в документе.

Ранее премьер Михаил Мишустин утвердил выдачу школьных аттестатов в 2020 году без сдачи единого государственного экзамена. Аттестаты в этом году получат одиннадцатиклассники с отметками не ниже «удовлетворительно» по всем предметам и с «зачетом» за итоговое сочинение. Сдавать ЕГЭ будут только поступающие в вузы.

Девятиклассники из-за ситуации с коронавирусом не сдавали ОГЭ. Аттестаты им выдали на основе текущих оценок за год.

Отметим, что в ряде регионах аттестаты были выданы выпускникам 9 классов до выхода соответствующего приказа Минпросвещения РФ.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.06.20

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