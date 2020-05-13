Министр образования: ОГЭ отменяется, по ЕГЭ – решения нет

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил на брифинге, что девятиклассникам в этом году не придется сдавать экзамены. «Для девятиклассников ОГЭ будет отменен. Его не будет. Нашим выпускникам 9 классов будут выставляться отметки по текущим знаниям», – сказал он.

Что касается учеников 11 классов, то, по словам Биктуганова, новых вводных по их экзаменации от Федерации пока нет. «Ранее было анонсировано, что с 8 июня начнется ЕГЭ. Пока остается так. Но на федеральном уровне рассматривается. Будет принят нормативно-правовой документ – если он будет получен, то мы его направим в школы», – добавил он.

Биктуганов также отметил, что во время проведения единого госэкзамена будут усилены меры санитарной защиты для учителей и школьников. «Рассчитываем, сколько нужно дозаторов с антисептиками для обработки рук. Будет ультрафиолетовое облучение и другое оборудование, которое будет необходимо для безопасного пребывания в аудиториях ЕГЭ. Рассадка детей будет изменена. Если понадобится больше аудиторий и средств, привлечем актив, который был бы задействован для 9 классов», – сказал он.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Екатерина Норсеева

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