Минпросвещения России перенесло ЕГЭ и отменило ОГЭ

Минпросвещения России приняло решение повторно перенести сроки проведения Единого государственного экзамена. Об этом сообщил замминистра просвещения Виктор Басюк на совещании с регионами. По его словам, с 8 июня ЕГЭ перенесут «на более поздний период». Точную дату чиновник не назвал.

Басюк пояснил, что такое решение «обусловлено рекомендациями органов здравоохранения, исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов».

В Минпросвещения пояснили, что «окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время». Они будут определены правительством РФ и утверждены Госдумой и Советом Федерации в ближайшие дни, отметили в ведомстве.

В пресс-службе министерства при этом отметили, что выпускники, которые не собираются поступать в вузы, получат аттестат с отметками по итогам года и не будут сдавать обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике. «Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать его (ЕГЭ – прим. ред.) в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения», – заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Что касается девятиклассников, то для них отменят обязательные государственные экзамены (ОГЭ) по русскому языку и математике – итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

В текущем году ЕГЭ должен был пройти в три этапа: с 20 марта по 13 апреля – досрочный, с 25 мая по 29 июня – основной и с 4 по 22 сентября – дополнительный. Однако из-за ситуации с распространением нового коронавируса был перенесен период досрочной сдачи ЕГЭ, а основной этап экзамена пришлось отложить на 8 июня.

5 мая Кравцов допустил перенос экзамена на более поздние сроки из-за пандемии Covid-19, подчеркнув, что ЕГЭ проведут только тогда, когда будут уверены в том, что здоровью школьников ничего не угрожает.

На следующий день СМИ со ссылкой на источник в кабмине РФ сообщили, что ЕГЭ может быть перенесен на середину июля или начало августа. Источник «Интерфакса» не исключил, что в связи с этим новый учебный год в вузах может начаться на месяц позже – 1 октября.

8 мая глава Минздрава России Михаил Мурашко рекомендовал перенести ЕГЭ на август-сентябрь, отметив, что складывающаяся в стране эпидемиологическая ситуация по коронавирусу не позволяет провести экзамены в июне.

Ранее Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы (ВПР) на начало следующего учебного года. Оценки за них ставить не будут.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.05.20

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