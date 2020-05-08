«На июнь ориентироваться нельзя»: глава Минздрава допустил перенос ЕГЭ на осень

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что складывающаяся в стране эпидемиологическая ситуация по коронавирусу нового типа не позволяет провести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в июне. По его словам, экзамен, возможно, будет перенесен на август-сентябрь. Такое заявление министр сделал в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«На июнь точно ориентироваться нельзя», – приводит слова Мурашко ТАСС. Глава Минздрава добавил, что «если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь».

Министр также сообщил, что Минздрав передал рекомендации по поводу сроков проведения ЕГЭ министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

Напомним, 5 мая Кравцов заявил, что ЕГЭ планируется проводить с 8 июня, но данное решение может быть пересмотрено после 12 мая. Чиновник допустил перенос экзамена на более поздние сроки из-за пандемии коронавируса, подчеркнув, что ЕГЭ проведут только тогда, когда будут уверены в том, что здоровью школьников ничего не угрожает.

На следующий день источник «Интерфакса» в правительстве РФ сообщил, что ЕГЭ может быть перенесен на середину июля или начало августа. По словам собеседника агентства, сроки проведения экзамена будут зависеть от развития эпидемиологической ситуации. Источник не исключил, что в связи с этим новый учебный год в вузах может начаться на месяц позже – 1 октября.

В 2020 году ЕГЭ должен был пройти в три этапа: с 20 марта по 13 апреля – досрочный, с 25 мая по 29 июня – основной и с 4 по 22 сентября – дополнительный. Однако из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции был перенесен период досрочной сдачи ЕГЭ, а основной этап экзамена пришлось отложить на 8 июня.

Ранее Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы (ВПР) на начало следующего учебного года. Оценки за них ставить не будут.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.05.20

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