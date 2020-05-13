Ректор РАНХиГС предостерег от отмены ЕГЭ из-за коронавируса

Отказаться от проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет неправильно и недальновидно, считает ректор РАНХиГС Владимир Мау. «Чем его заменить? Экзамены в школе, тем более в стрессовой ситуации, не дадут объективного результата. Вступительные экзамены в вузах также не являются эффективным выходом из положения», – рассказал он в интервью РБК.

По его словам, ЕГЭ дает возможность подать документы сразу в несколько вузов, а вступительные экзамены накладывают существенные ограничения. Еще одна причина, по мнению ректора вуза, – снижение доверия к процессу поступления в вуз после отмены ЕГЭ. Владимир Мау пояснил, что с большой вероятностью родители абитуриентов будут искать преподавателей, близких к вузам, чтобы увеличить вероятность поступления, что снизит уровень общественного доверия к процессу поступления.

«Уверен, что необходимо сохранить ЕГЭ, несмотря на все сложности этого года. И даже если из-за более позднего проведения экзамена придется сдвинуть начало учебного года на первом курсе, это будет проще, чем ломать показавшую свою эффективность систему», – резюмировал он.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа судьба ЕГЭ остается под вопросом.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.05.20

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