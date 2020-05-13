Рособрнадзор озвучил возможные сроки проведения ЕГЭ

Единый государственный экзамен в 2020 году может быть проведен во второй декаде июня. Об этом сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, у ведомства есть готовое расписание не только на 8 июня, когда должен был начаться основной период ЕГЭ. «Мы правительству предложили еще около шести вариантов», – цитирует чиновника ТАСС.

Музаев добавил, что после разговора ректора МГУ Виктора Садовничего и главы Минпросвещения Сергея Кравцова с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой рассматриваются сроки проведения ЕГЭ «не в августе, а во второй декаде июня». По его словам, сейчас ведомство выясняет, готовы ли регионы к проведению экзамена.

Ранее сегодня Минпросвещения РФ объявило о решении повторно перенести сроки проведения Единого государственного экзамена в связи с распространением коронавируса. По словам замминистра просвещения Виктора Басюка, ЕГЭ с 8 июня перенесут «на более поздний период». Точную дату чиновник не назвал. При этом Единый госэкзамен будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Остальным выдадут аттестат с оценками по итогам года.

Кроме того, Минпросвещения отменило обязательные государственные экзамены (ОГЭ) по русскому языку и математике для девятиклассников – итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

Также ведомство выпустило рекомендацию регионам проводить последние звонки и выпускные вечера в онлайн-режиме в целях профилактики Covid-19.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.05.20

Нужны нетипичные шаги: власти Сербии определили оптимальный рецепт решения косовской проблемы. / В Уфе сотрудница приюта унижала детей на камеру и выкладывала видео в соцсети. / Тревожный сигнал из ЕС: России грозит дефицит лекарств и рост цен. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»