В суд передано дело о банде, которая незаконными переводами вывела и обналичила 2 миллиарда рублей

В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело в отношении организованной группы из шести человек. Банда занималась незаконным выводом и обналичиванием валюты. Всего при помощи переводов им удалось обналичить 2 миллиарда рублей.

Главным следственным управлением ГУ МВД по Свердловской области завершено расследование уголовного дела по факту совершения валютных операций (пункты «а» и «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ). В материалах дела фигурирует организованная группа, состоящая из шести человек. Один из них сейчас в розыске, остальные – под подпиской о невыезде.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, 43-летний местный житель, которого следствие считает главой банды, вместе с подельниками совершал незаконные операции по переводу за границу иностранной валюты. Банда действовала через подконтрольные юридические лица, предоставляя в банки Екатеринбурга недостоверные сведения и документы. Всего таким образом ОПГ вывела 2 миллиарда рублей.

«По месту жительства обвиняемых, а также в их арендованных офисах сыщиками произведены обыски. Обнаружены учредительные документы, печати, штампы и электронные подписи, обеспечивающие доступ к банковским счетам подконтрольных юридических лиц», – сообщил Горелых. Материалы уголовного дела, которое состоит из 82 томов, из полиции направлены для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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