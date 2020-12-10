В Екатеринбурге осудили банду, которая незаконно вывела и обналичила 2,8 млрд рублей

В Октябрьском суде Екатеринбурга вынесли приговор банде из трех человек, которых обвиняли в незаконных переводах и обналичивании валюты.

Суд признал виновными менеджера Никиту Лукоянова, инженера Евгения Пляскина и сотрудницу благотворительного фонда «Я – мама» Наталью Устюгову. Подсудимые предоставляли банкам недостоверные сведения и документы, действовали через подконтрольные юридические лица, и в итоге вывели из страны и обналичили 2,8 млрд рублей.

Лукоянова суд приговорил к лишению свободы сроком на два года в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 50 000 рублей, Пляскина – к пяти годам и штрафу в размере 200 000 рублей, Устюгову – к трем годам колонии и штрафу в 200 000 рублей.

Екатеринбург, Анна Темрук

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