В Свердловской области продолжает увеличиваться количество зараженных Covid-19 – 320 новых случаев

В Свердловской области продолжается рост выявления вновь заболевших коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 320 новых случаев, днем ранее было 312, еще на день раньше – 284.

По лданным, информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, на сегодняшний день Свердловская область находится на третьем месте по количеству выявленных за сутки больных коронавирусом. Выше в рейтинге только Москва (1714 случаев) и Московская область (730). Даже в Санкт-Петербурге случаев меньше, чем на Среднем Урале – 274 за сутки.

Напомним, ранее власти Свердловской области заявили, что регион вышел на плато. Накануне замгубернатора Павел Креков прокомментировал, что на плато может расти число вновь выявленных больных.

Всего в России за день подтверждено 8987 новых случаев Covid-19 в 85 регионах.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 12.06.20

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