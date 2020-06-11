российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 июня 2020, 17:18 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Власти объяснили, почему на плато по коронавирусу количество заболевших резко выросло

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков объяснил почему на плато может расти количество новых случаев коронавирусной инфекции. По его словам, на плато это допустимо – главное, чтобы одинаковым оставался процент выявленных относительно количества проведенных тестов. Напомним, 9 июня свердловские власти заявили, что регион вышел на плато по заболеваемости короновирусной инфекцией: на протяжении нескольких дней регистрировалось около 240 новых случаев в сутки. Это позволило губернатору Евгению Куйвашеву перейти к первому этапу смягчения режима повышенной готовности: он разрешил работать магазинам до 400 квадратных метров и санаториям с медлицензией.

Однако 10 и 11 июня количество вновь выявленных больных с Covid-19 стало расти: вчера зарегистрировали 284 новых случая, сегодня – 312. На заседании оперштаба сегодня присутствовали инфекционисты, эпидемиологи, пульмонологи и прочие специалисты, которые занимаются проблемами распространения и лечения коронавируса. И, как рассказал на брифинге после заседания штаба замгубернатора Павел Креков, все подтверждают: несмотря на рост заболеваемости, Свердловская область находится на плато.

«По мнению и этих людей тоже, мы вышли на плато. Однако это не исключает повышения и снижения текущих цифр [вновь выявленных случаев]. Основной показатель – чтобы при росте количества анализов процентное количество вновь выявляемых оставалось неизменным. И у нас процент выявлений остается неизменен. Это позволяет говорить, что мы вышли на достаточно ровный этап, который, надеюсь, приведет к снижению. Сроки [снижения заболеваемости] называются разные, но сводятся все к обозримому будущему», – прокомментировал Креков.

Также замгубернатора считает естественным развитием эпидемиологического процесса тот факт, что среди больных коронавирусом стало все больше людей, которые переносят заболевание тяжело, у которых диагностируют пневмонии. При этом процент летальности в Свердловской области остается одним из самых невысоких среди других регионов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 11.06.20

«Я сказал, что сломаю ему челюсть», – екатеринбуржца будут судить из-за конфликта с журналистом Максимом Румянцевым в сквере (ВИДЕО). / Минздрав утвердил список больниц для детей с коронавирусом. / Работников «ВСМПО-Ависма», выезжавших из Верхней Салды, не пустят на завод без теста на Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия,