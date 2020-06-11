Свердловская область на третьем месте в России по числу новых заболевших коронавирусом

За последние сутки в Свердловской области коронавирус подтвержден у 312 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Регион вырвался на третью позицию в России по числу новых случаев за день. Прежде Свердловская область несколько дней подряд находилась на пятой. Сейчас хуже ситуация по новым случаям только в Москве и Московской области. Всего с момента начала распространения инфекции в регионе заразились 8 506 человек.

К счастью, новых случаев летальных исходов от коронавируса в Свердловской области за последние сутки нет. Всего вирус унес жизни 48 человек. Также, по данным ИЦК, выздоровели еще 148 человек. Общее число вылечившихся составляет 3 790 человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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