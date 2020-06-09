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Вторник, 9 июня 2020, 12:34 мск

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Свердловская область вышла на плато по коронавирусу: из больниц выписывают больше, чем принимают

Свердловская область вышла на плато по приросту заболеваемости коронавирусом. В последние несколько дней фиксируется примерно одинаковое количество новых случаев в сутки, а количество выписывающихся из больницы превышает количество вновь поступающих.

Об этом сегодня заявил по итогам заседания регионального оперштаба по противодействию распространению коронавируса заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

«Заболеваемость коронавирусом стабилизировалось. Мы фиксируем уверенно переход к плато. Но это накладывает на нас новые обязательства. Нам нельзя допустить всплесков заболеваемости», – заявил Павел Креков.

По словам заместителя губернатора, сегодня растет число тех, кто ежедневно выписывается из больниц, вылечившись от коронавируса. Эта цифра гораздо ниже числа вновь поступающих. «Мы за минувшие сутки выписали 220 человек, еще 60 перевели в места изоляции. А поступило в больницы намного меньше», – привел пример Креков.

Проблем с заполняемостью больниц в целом по Свердловской области сегодня нет. Но, как уточнил чиновник, речь идет обо всем коечном фонде, который состоит из муниципальных, областных, федеральных учреждений.

«Нет никаких 5-6% свободных коек. Считать нужно и областные учреждения, где по 1 500-2 000 коек, часть из них отданы под ковид и пневмонии. Считать нужно и федеральные учреждения, например институт ОММ, военные медучреждения», – прокомментировал Павел Креков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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