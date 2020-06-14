Куйвашев о параде Победы: «Никаких ветеранов на публичных мероприятиях быть не должно»

Губернатор Евгений Куйвашев опубликовал в своем Instagram пост о предстоящем параде Победы в Екатеринбурге, который пройдет 24 июня. Глава региона считает, что ветеранам на это мероприятие ходить не нужно из-за опасности заражения коронавирусом, в Свердловской области ежедневно фиксируется более 200 новых случаев.

«Для пожилых людей по-прежнему действует режим самоизоляции. В такой ситуации моя позиция однозначна: никаких ветеранов на публичных мероприятиях в Екатеринбурге быть не должно. Про проведение парада мы ещё посмотрим», – написал губернатор.

Куйвашев пояснил, что в любой ситуации прежде всего руководствуется заботой о здоровье людей. «Надеюсь, вы меня поддержите и расскажете вашим бабушкам и дедушкам о трансляциях парада по телевизору и в интернете», – призвал уральцев глава региона.

В Екатеринбурге подготовка к параду Победы продолжается: сегодня ЦВО проводят репетицию прохождения пешей колонны, которая состоится поздно вечером на площади 1905 года.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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