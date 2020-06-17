Транспорт не будет ходить ночью после фейерверка в честь Победы: мэрия боится толп в автобусах и метро

Мэрия Екатеринбурга приняла решение не выводить общественный транспорт в дополнительные ночные рейсы после фейерверка 24 июня. «Мы не можем предоставить общественный транспорт, потому что нет возможности обеспечить соблюдение социальной дистанции в транспорте по окончании всех мероприятий», – заявил мэр города Александр Высокинский.

При этом фейерверк будет праздничным, как это обычно принято на 9 Мая. Запуск будет произведен сразу с трех точек – в микрорайонах Уралмаш и Академический, а также с набережной Городского пруда со стороны спортивного комплекса «Динамо», – рассказал Высокинский в программе «Прямая линия» на телеканале «Студия-41».

Учитывая, что прогулки в Екатеринбурге уже не запрещены, можно предположить, что на салют придут и приедут посмотреть тысячи человек.

Мэр Екатеринбурга также рассказал, как будет организовано общение с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла и бывшими узниками концлагерей. На сам парад в этом году они попасть не смогут из-за риска заразиться коронавирусом. К ветераном домой отправят волонтеров, которые помогут старикам присоединиться к просмотру парада онлайн. На площади 1905 года на телеэкранах, в свою очередь, покажут самих ветеранов.

«Мы будем использовать большее количество экранов и нового оборудования для того, чтобы обеспечить участие ветеранов, – рассказал в прямом эфире градоначальник. – Получится очень добрая и хорошая акция, когда волонтеры вместе с нашими ветеранами в режиме видеосвязи будут смотреть парад. Ветераны будут наблюдать за шествием, а участники парада Победы будут видеть ветеранов. Не многие могут прийти в силу возраста, кроме того, остаются риски, связанные с коронавирусом. Присутствие остальных зрителей зависит от эпидемиологической ситуации».

Напомним, парад Победы в Екатеринбурге пройдет уже второй раз. Первый раз он прошел без участия людей – 9 мая по городу прошла колонна техники, а также состоялся пролет авиации. Тогда, несмотря на действовавший в мае режим самоизоляции, в центр города вышли сотни людей, которые хотели посмотреть на танки и самолеты.

24 июня ожидается проведение традиционного парада – с участием военных. Они будут маршировать в привычном месте – на площади 1905 года. Уже прошли первые репетиции. При этом вопрос с присутствием зрителей еще не решен. Регламентов, запрещающих людям выходить из дома и гулять по городу, нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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