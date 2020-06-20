В Екатеринбурге прошла генеральная репетиция парада Победы (ФОТО)

В Екатеринбурге состоялась генеральная репетиция парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня. Как и в прошлый раз, тренировка военных прошла без зрителей – все улицы, прилегающие к площади 1905 года, были оцеплены.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», торжественную колонну открывали грузовики с театрализованной реконструкцией «Фронтовой путь от сорок первого года до Победы». Эти подвижные платформы-сцены с артистами многие екатеринбуржцы могли видеть 9 мая на улицах. Далее под аккомпанемент военного оркестра по площади прошагали более 2000 участников парадных расчетов: рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского училища, знаменосцы со штандартами фронтов, подразделения в исторической форме времен Великой Отечественной войны и женский взвод почетного караула, впервые принимающий участие в параде Победы. Все военнослужащие были в масках, но не все надели их, как полагается.

После в парадном строю прошла историческая и современная военная техника, всего более 100 единиц. На площади можно было увидеть артиллерийские установки «Малка», танки Т-80 и Т-72Б3М, бронетранспортеры БТР-82АМ, легкие пикапы УАЗ с турелью для крупнокалиберных пулеметов.

В авиационной части парада участвовали 23 самолета и вертолета. Над городской ратушей пролетели сверхзвуковые истребители МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, военные вертолеты Ми-24, Ми-8 и Ми-26, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Л-410, а также пассажирский самолет Ту-134УБЛ, который впервые участвует в параде.

Примечательно, что на военной технике появились портреты погибших ветеранов, по аналогии с «Бессмертным полком». Репетиция парада завершилась плац-концертом сводного оркестра Екатеринбургского гарнизона и роты почетного караула Центрального военного округа.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что на парад Победы 24 июня могут приходить зрители. Но горожанам следует надеть маску и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Ветеранов и людей старше 65 лет просят остаться дома и посмотреть парад по телевизору или по онлайн-трансляции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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