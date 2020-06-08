Улицы на Вторчермете перекрыли для репетиции парада

Сегодня в первой половине дня на Вторчермете состоится репетиция прохода военной техники, которая будет участвовать в параде Победы 24 июня. Движение транспорта в этом микрорайоне остановят на несколько часов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», график перекрытия дорог утвердил своим постановлением глава Екатеринбурга Александр Высокинский. С 07:40 до 09:30 перекрывали улицу Дорожную от улицы Окраинной до улицы Городской. С 09:00 до 13:00 будут закрыты улица 2-я Новосибирская от улицы Палисадной до улицы Чемпионов; улица Зенитчиков от Палисадной до Братской; улица Палисадную от 2-й Новосибирской до Окраинной; улица Окраинная от Палисадной до Эскадронной; улица Эскадронная от Окраинной до 2-й Новосибирской. Точно такая же схема перекрытия будет действовать 10 и 13 июня.

Как уже сообщал «Новый День», на площади 1905 года первая тренировка без техники состоится 14 июня, а 16 и 18 июня пройдут репетиции с участием техники. В субботу, 20 июня, в 10 утра состоится генпрогон военного парада с участием всех сил. На время прохождения колонн по улицам ГИБДД будет ограничивать движение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 08.06.20

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