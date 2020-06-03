ЦВО обнародовал график репетиций парада

С завтрашнего дня в Екатеринбурге начнутся репетиции парада Победы. В четверг, 4 июня, пройдет первая тренировка пеших колонн, а с 8 июня начнутся тренировки военной техники. Они пройдут на улице 2-й Новосибирской.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции замкомандующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Поплавский, на площади 1905 года первая тренировка без техники состоится 14 июня, а 16 и 18 июня пройдут репетиции с участием техники. В субботу, 20 июня, в 10 утра состоится генпрогон военного парада с участием всех сил. На время прохождения колонн по улицам ГИБДД будет ограничивать движение.

Добавим, парад состоится 24 июня. В нем будет участвовать авиация, танки времен Великой Отечественной войны и современные боевые машины. Завершится день военным салютом и фейерверком.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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