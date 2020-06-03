Танки времен войны и авиация: какая техника выйдет на парад в Екатеринбурге

В ЦВО рассказали, какая техника выйдет на парад в Екатеринбурге 24 июня. По словам замкомандующего войсками ЦВО генерал-лейтенанта Евгения Поплавского, в этот день в небе снова появится авиация. Участвовать будут 9 вертолетов и 14 самолетов, авиапарад откроет тяжелый транспортный вертолет Ми-26. Что касается механизированной наземной техники – в параде примут участие практически все машины, которые есть у ЦВО, включая и технику времен войны, и ту, что используется в Сирии: танки Т-80, Т-32, БМП-3, исторические бронетранспортеры и т.д.

Также по площади 1905 года пройдут колонны военных, МЧС, Росгвардии – все они будут без масок. По словам Поплавского, военных будут проверять на коронавирус трижды в неделю и непосредственно перед парадом они снимут маски, он также пообещал, что аналогичное требование распространится на участников парада из других структур. По площади промаршируют колонны пехоты, моряков и летчиков в форме военных лет, состоится реконструкция эпизодов Великой Отечественной войны. Завершится все залпами из орудий в трех точках города. Администрация города обещала устроить фейерверк. Но вопрос по участию зрителей на параде в мэрии еще решают.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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