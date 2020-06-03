Военные раскрыли, где пройдет салют 24 июня

Заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский сегодня на пресс-конференции рассказал, что 24 июня, в день парада Победы, военные дадут 30 залпов из орудий. Они прогремят в трех точках города. Это ЦПКиО имени Маяковского, стадион «Динамо» и Академический район.

Добавим, как рассказал глава города Александр Высокинский, мэрия также готовит фейерверк. Он не стал раскрывать его место проведения. Что касается присутствия зрителей и приглашения ветеранов, то этот вопрос еще обсуждается.

В ЦВО заметили, что не возражают против присутствия гостей, однако вопрос о допуске зрителей не в их компетенции, этим занимается мэрия. «Мы рассматриваем возможность установки трибун. Нужно будет смотреть по санэпидситуации. Мы готовимся ко всем вариантам. Естественно, на площади будут установлены медиаэкраны, чтобы транслировать выступление президента и парад в Москве, который будет проходить. Думаю, сделаем трансляцию фильмов о войне», – добавил глава города.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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