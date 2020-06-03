В Екатеринбурге в день парада Победы запустят салют

Власти Екатеринбурга еще не решили, будут ли зрители наблюдать за военной техникой на параде Победы 24 июня. Однако весьма вероятно, что будет салют и, возможно, для ветеранов установят трибуны в центре города.

О том, как будет проходить парад, в эфире «Студии 41» рассказал глава города Александр Высокинский. По его словам, салют в этот день будет, мэр назвал его «маленьким сюрпризом». Он отметил, что вопрос по массовым мероприятиям в этот день будет решаться исходя из эпидситуации. «Если у нас будет продолжаться сложная ситуация с коронавирусом, мы будем вынуждены и в этот раз отказаться от каких-то больших массовых мероприятий. И тогда День города мы посвящаем 75-летию. Надо будет часть площадок перенаправить, отразить это в логике празднования дня города. Мы рассчитываем, что к августу мы уж точно выйдем… Мы должны сделать праздник для наших ветеранов. для маленьких горожан», – прокомментировал глава города.

Отвечая на вопрос об установке трибун и возможности посмотреть парад вживую, Высокинский заметил, что администрация готовится ко всем вариантам. «Мы рассматриваем возможность установки трибун. Нужно будет смотреть по санэпидситуации. Мы готовимся ко всем вариантам. Естественно, на площади будут установлены медиаэкраны, чтобы транслировать выступление президента и парад в Москве, который будет проходить. Думаю сделаем трансляцию фильмов о войне», – добавил глава города.

Напомним, в этом году по указу Путина 24 июня будет нерабочим днем. В Екатеринбурге в параде примут участие более 300 единиц техники. 9 мая в Екатеринбурге празднование выглядело так: в небо поднялась авиация, по улицам проехала колонна военной техники с изображением сцен исторических событий, горожанам было предписано наблюдать за этим с балконов, но многие вышли в город. «Новый День» заснял пролет техники из кабины вертолета.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 03.06.20

Forbes посчитал, сколько Алтушкин потратил на борьбу с коронавирусом. / Прокуратура взяла на контроль проверку по факту убийства мужчины, укравшего обои. / 3 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»