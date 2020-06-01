В ЦВО рассказали, как пройдет парад 24 июня

В трех городах Центрального военного округа пройдет парад Победы 24 июня – это Екатеринбург, Новосибирск и Самара. Как и 9 мая, военные будут в масках.

«Двадцать четвертого июня проведем три военных парада в городах Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, и более пятидесяти торжественных прохождений. При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков», – прокомментировал генерал-полковник Александр Лапин. Все военные, принимающие участие в параде, пройдут тестирование на коронавирус. Непосредственно 24 июня личный состав будет в перчатках, масках, их обеспечат антисептиками, а контакты с другими военнослужащими и гражданскими будут максимально ограничены.

В Екатеринбурге в параде примут участие более 300 единиц техники, ее уже начали готовить. Танки и другие тяжелые машины, как ранее заявлял Лапин, обрабатывают дезрастворами.

Добавим, в 1945 году именно 24 июня состоялся первый парад Победы. В этом году по указу Путина 24 июня будет нерабочим днем. 9 мая в Екатеринбурге празднование выглядело так: в небо поднялась авиация, по улицам проехала колонна военной техники с изображением сцен исторических событий, горожанам было предписано наблюдать за этим с балконов, но многие вышли в город. «Новый День» заснял пролет техники из кабины вертолета.

Репетиция авиапарада

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 01.06.20

В Асбесте задержали вооруженных грабителей, напавших на сторожа автостоянки. / В МФЦ Свердловской области сбой – невозможно попасть в личный кабинет и записаться на услугу. / 1 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»