Екатеринбуржцы массово вышли в центр отмечать 9 Мая (ФОТО)

Жители Екатеринбурга отправились в центр отмечать День Победы. Там сейчас можно увидеть колонну военной техники, на которой развернули театрализованную выставку-реконструкцию исторических событий. Многие семьи пришли пешком, другие смотрят на праздничные мероприятия из автомобилей – на парковке площади 1905 года образовалась смотровая площадка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», колонна военной техники с изображением сцен исторических событий начала свое движение в 10 часов утра по улице Малышева. 11 военных грузовиков с платформами-баннерами с изображениями основных этапов Великой Отечественной войны медленно проехала до улицы Восточной, откуда по проспекту Ленина должна прибыть на площадь 1905 года.

В центре Екатеринбурга собралось довольно много народа – все хотят увидеть сцены битв под Москвой, Сталинградское сражение и иные театрализованные сцены реконструкции, о которых ранее рассказывали в ЦВО. По словам прохожих, некоторые вышли на улицу, чтобы возложить цветы к Вечному огню, но их остановила музыка с движущихся платформ, и они остановились посмотреть. Вся парковка площади 1905 года сейчас забита автомобилями с людьми. Некоторые смотрят на происходящее, не выходя из машины, другие выходят и стоят рядом с автомобилями. Многие екатеринбуржцы пришли в центр города пешком целыми семьями.

Полиции в центре много, но гуляющих сотрудники правоохранительных органов не разгоняют. Кроме того, многие горожане в центре города выходят на балконы. Где-то балконы украшены триколором, где-то екатеринбуржцы стоят с портретами своих погибших на войне родственников. В целом, по словам корреспондента «Нового Дня», ощущается праздничное настроение людей.

В 11 часов прошел над Екатеринбургом пройдет авиапарад. Добавим, что по городу сегодня будет ездить еще «Трамвай Победы». В ходе акции трамвайная платформа, оформленная в стиле фронтовых концертных бригад, проедет по центральным улицам Екатеринбурга. Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО исполнят знаменитые песни военных лет: «Смуглянка», «Белорусский вокзал», «Эх, путь-дорожка фронтовая» и прочитают стихотворения. Все выступающие будут одеты в форму одежды военных лет.

В 22.30 ожидается салют в честь Дня Победы. Место проведения не называется.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Влад Тринько, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 09.05.20

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