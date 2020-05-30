Теперь официально – 24 июня назначен Путиным выходным в связи с парадом

24 июня в России официально стал нерабочим днем. Накануне вечером президент России Владимир Путин подписал указ о назначении данного дня выходным в связи с проведением парада честь 75-летия Дня победы в ВОВ. Документ опубликован на сайте Кремля.

В этот день, согласно указу главы государства, в Москве и других городах России пройдут парады «с привлечением вооружения и военной техники и использованием Знамени Победы».

Кроме того, 24 июня в 22:00 по местному времени будет проведен артиллерийский салют. Министерству обороны России поручено обеспечить его подготовку и места проведения.

Напомним, 9 мая массовые мероприятия в честь юбилея Победы были отменены в связи с пандемией коронавируса нового типа.

Дата 24 июня выбрана в связи с тем, что в 1945 году в этот день состоялся парад на Красной площади. В городах, где состоятся парады, уже начались необходимые подготовительные мероприятия, сообщает РИА «Новый День».

Москва, Елена Васильева

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