Военные начали дезинфицировать боевую технику для участия в парадах 24 июня

В Центральном военном округе началась специальная санитарная обработка техники, которая будет задействована в парадах 24 июня.

Как сообщили в пресс-службе ЦВО, об этом рассказал командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

«В военных парадах в ознаменование юбилея Победы на территории округа будут задействованы более 300 единиц техники. Большая часть находилась на складах хранения в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске с апреля. Военнослужащие ЦВО приступили к подготовке техники к репетициям механизированных колонн. Уже начата специальная обработка и пролив дезинфицирующим раствором мест проживания личного состава парадных расчётов и экипажей боевых машин. Проводится дезинфекция салонов техники, задействованной в парадах», – уточнил Александр Лапин.

Генерал-полковник добавил, что основные усилия при подготовке и проведении военных парадов будут сосредоточены на обеспечении строгих требований безопасности, исключении рисков для всех участников, соблюдении санитарных правил и норм.

Как уже писал «Новый День», 26 мая президент РФ Владимир Путин объявил дату проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», – сказал глава государства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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