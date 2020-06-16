В ЦВО прокомментировали решения властей отменять парады

В Центральном военном округе напомнили российским муниципалитетам, отказывающимся от парада, что его проведение планировалось только в трех городах. «В соответствии с указом президента Российской Федерации «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.» на территории Центрального военного округа спланировано проведение 24 июня 2020 г. военных парадов в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне только в городах: Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре», – сообщили в пресс-службе военного округа. В остальных городах, где дислоцируются войска ЦВО, планируются только шествия войск. Их проведение военные согласовывают с руководством органов местного самоуправления, то есть с главами городов.

Напомним, в двух регионах, входящих в ЦВО, об отмене парадов заявили губернаторы. Евгений Куйвашев, глава Свердловской области, в своем инстаграме поставил под сомнение необходимость проводить парад в Екатеринбурге. При том, что в Екатеринбурге находится штаб военного округа. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в Челябинске не будут проводить парад – но военные таких мероприятий и не планировали. Добавим, в Свердловской области отказаться от шествия решением городских властей могут в Нижнем Тагиле. «Парада в Нижнем Тагиле, как такового, юридически не проходит. В нашем городе торжественное прохождение военной техники, поэтому мы не попали в список 16 городов, которые сегодня официально определены. Нам разрешено провести шествие, к которому мы будем готовиться», – заявил в эфире «Тагил ТВ» глава города.

Более чем в десятке городов уже отменили проведение парадов и шествий. Так, в Якутии вместо этого состоится торжественное открытие памятника якутскому снайперу, а также пройдут смотр техники военных лет и онлайн-акции. В Пензе его решили перенести на более поздний срок.

Екатеринбург, Елена Иванова

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